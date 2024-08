Che lato Denzel Dumfries ci sia stata una netta apertura verso l'Inter in ottica rinnovo è ormai noto da diversi giorni. Lo stesso olandese, nel corso degli Europei in Germania, ha più volte ribadito quanto desiderasse rimanere a Milano e firmare il nuovo contratto, nonostante la stagnante distanza di circa un milione tra domanda e offerta che spingeva verso la cessione estiva del laterale. Oggi invece il clima tra le parti è molto più sereno e tutto porta a ipotizzare un accordo tra le parti che coinciderebbe con una vittoria del management nerazzurro, disposto ad arrivare a 4 milioni netti più bonus senza oltrepassare questa cifra. Che, in linea di massima, sarà lo stipendio di Dumfries fino al 2027 o 2028.

In tal senso, come risulta a FcInterNews.it emissari di Wassermann Group sono attesi in Italia nei prossimi giorni, dopo la trasferta dell'Inter a Pisa in programma domani sera nel capoluogo toscano. La missione dell'agenzia è definire il rinnovo dell'ex PSV Eindhoven, ancora in vacanza post Europei, nonché incontrare la Juventus per Winston McKennie, altro assistito il cui futuro va chiarito.