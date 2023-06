Mentre in Italia si parla di un accordo non ancora definitivo (LEGGI QUI), dalla Turchia sostengono invece che la trattativa tra Edin Dzeko e il Fernerbahce stia proseguendo a ritmo spedito verso la fumata bianca. Nelle ultime ore l'agente del bosniaco, Alessandro Lucci, ha fatta tappa a Istanbul per incontrare i dirigenti del Fener, con i colloqui definiti positivi.

Nell'incontro, durato circa 3 ore, il procuratore del Cigno ha pronunciato parole importanti come "Abbiamo rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita per il te (riferito al Fenerbahce, ndr)", riporta Fotomac, confermando di fatto che il bosniaco abbia fatto la sua scelta professionale: i colleghi turchi definiscono le parole di Lucci come una sorta di "ultima carta da giocare" per ritoccare l'ingaggio verso l'alto con l'inserimento dei bonus.

Il Fenerbahce pagherà a Dzeko uno stipendio netto di 5 milioni di euro, oltre a 2 milioni di euro alla firma. La possibile vittoria dello scudetto e i bonus in base ai successi in Europa sono invece visti come questioni ancora da risolvere.

