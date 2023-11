Dopo aver parlato a TMW (RILEGGI QUI), Armand Duka concede un'intervista anche ai colleghi di Sportitalia. Tra i temi toccati dal presidente della Federcalcio albanese c'è, ovviamente, anche l'interista Kristjian Asllani: "Kristjan è un altro nostro gioiello, siamo fortunati ad averlo: è un giocatore dal potenziale incredibile. Non mi sorprende affatto il modo in cui è stato inserito in Nazionale, ha grandi qualità come giocatore per arrivare al top. Ha elevate doti tecniche, un carattere forte e la giusta grinta. Soprattutto in questa stagione è migliorato molto", le sue parole.

Gli consiglierebbe di andare in prestito, oppure in nerazzurro sta comunque crescendo?

"Ovviamente mi piacerebbe che Kristjan giocasse più minuti con l'Inter e penso che sia già arrivato il suo momento all'Inter. Meriterebbe di avere più tempo a disposizione, con le caratteristiche che ha come giocatore. Fino a qualche mese fa però pensavo fosse meglio che lasciasse l'Inter per avere più spazio, ma ora vedendo la sua crescita penso che debba continuare e migliorare lì. E molto presto sarà un giocatore importante dell'Inter così come lo è per la Nazionale".

Ramadani è un nuovo talento che si sta consacrando.

"Ramadani ha sorpreso tutti in questo inizio di stagione. Ma non me, che conosco molto bene le sue potenzialità. come giocatore. I suoi valori sono indiscutibili e lo sta dimostrando non solo con il Lecce, ma anche nella Nazionale albanese. Lavora tantissimo e dà sempre il massimo in campo".

Ha detto che gli piacerebbe l'Inter: che ne pensa?

"Personalmente, conoscendo le sue qualità e ambizioni da giocatore, penso che sia pronto per qualsiasi club del mondo. Sarebbe anche per noi un grande orgoglio vedere due albanesi giocare nelle fila di un club grande e storico come l'Inter".

