"Se è arrivata una chiamata dall'Italia per me? No" . Intervistato da Sky Sport, Roberto De Zerbi allontana con una sola parola i rumors di mercato circolati sul suo conto nelle ultime settimane, in particolare quelli che lo vorrebbero come prossimo allenatore de ll'Inter, in caso di addio di Simone Inzaghi .

"Futuro? L'allenatore è sempre con la valigia in mano, ti possono mandare via da un momento all'altro: capita a tutti primo o poi - ha aggiunto l'ex Sassuolo -. Non sai mai se i tuoi piani futuri e quelli delle società possano combaciare. Prima di parlare ed espormi devo essere sicuro al 100%. Sicuramente sto benissimo qua al Brighton, mi sto divertendo; ho un rapporto bellissimo con la squadra. Non parto con l'idea di andare via, il club sta già rinnovando i contratti ai giocatori che io voglio che rimangano. Rimanere qua vorrebbe dire migliorare il mio inglese e la mia conoscenza della Premier. Fretta non ne ho, anche perché la scalata di carriera non è un mio obiettivo".

