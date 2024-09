Poche ore dopo la pungente battuta di Andrea Ranocchia (RILEGGI QUI), Frank de Boer torna a parlare dell'Inter. L'olandese non nasconde il fatto di continuare a seguire la sua ex squadra, ricordando in parte anche la sua deludente esperienza a Milano: "Certo, guardo sempre l’Inter, che ha fatto tre anni fantastici - esordisce da Dubai davanti alle telecamere di SportMediaset -. Hanno fatto una finale di Champions League e vinto due scudetti. È una squadra bella da vedere, un club fantastico. Spero sempre che facciano bene. Dopo il mio addio nel 2016 sono arrivati altri tre o quattro allenatori e le cose continuavano a cambiare sempre prima dell’arrivo di Conte. Da lì è iniziato un bel periodo per la squadra, spero che l’Inter resti sempre al top. Ci sono grandi attaccanti come Lautaro Martinez. È un’ottima squadra, solida, mi piace guardarla".

De Boer si sofferma poi sugli olandesi che vestono il nerazzurro, ovvero Denzel Dumfries e Stefan de Vrij: "Sapevo che Dumfries aveva qualche piccolo problemino con il contratto. A volte parte titolare, a volte no, l’Inter sulla destra cambia spesso. Ma Dumfries è uno che dà sempre il 200%. Uno che vola sempre verso la porta, segna, fa assist e poi torna, è perfetto. Per me De Vrij è il cervello della difesa - prosegue -. Intelligente, leader, una persona fantastica. Gli anni passano anche per lui ma è così maturo che può stare ancora ad altissimi livelli per tanto tempo. Agli Europei tutti immaginavano De Ligt titolare, invece ha sempre giocato lui. È un difensore fantastico, un leader nato come Bonucci. Uno di quelli che guida la squadra, parla sempre e ti indica la strada".

