Nell'analizzare i meriti del Milan e i demeriti dell'Inter nel derby di domenica scorsa durante la puntata di 'Pressing', i giornalisti Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno rievocato la vittoria estemporanea che conquistò a sorpresa Frank de Boer contro la Juve il 18 settembre 2016. Un viaggio nel tempo che non ha fatto piacere ad Andrea Ranocchia: "Non me la ricordate quell'Inter, per favore", ha detto l'ex difensore con un sorriso amaro.

