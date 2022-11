In caso di addio di Robin Gosens , è Jesus Vazquez il primo nome annotato sul taccuino dell'Inter per rimpolpare la corsia di sinistra. Secondo quanto risulta ai colleghi spagnoli de El Desmarque , però, la priorità del mancino classe 2003 è di provare a rilanciarsi al Valencia .

Ciò che potrebbe spingere il ragazzo a cambiare squadra è invece il poco impiego dell'ultimo periodo: si tratta di un dettaglio da non sottovalutare. "Il calciatore vuole e deve giocare, ha bisogno di un progetto e se questo non è al Mestalla deve essere all'estero, con un trasferimento o una cessione" scrivono in Spagna, ricordando che il momento attraversato da Jesus Vazquez è difficile vista la continua concorrenza di Gayà e Lato.

Il sogno del calciatore - ribadisce El Desmarque - è ancora di riuscire ad affermarsi al Valencia, ma spera che il club, dopo la tournée a Singapore, possa dargli qualche segnale per un aumento di minutaggio. Altrimenti i discorsi per un addio nell'immediato futuro entranno verosimilmente nel vivo.