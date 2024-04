I volti dei giocatori a fine partita sono tutti un programma. Poteva essere la serata della sentenza praticamente definitiva sul campionato, invece si è rivelato un turno interlocutorio, perché come il Milan ha pareggiato col Sassuolo l'Inter si è vista costretta ad accontentarsi di un punto nel match della domenica sera contro il Cagliari. Finisce 2-2 una partita che i nerazzurri sembravano avere messo sotto controllo con la rete di Marcus Thuram, ma deve fare i conti con una formazione rossoblu che vende a caro prezzo la propria pelle e non rinuncia a fare la propria partita. Prima trova il pareggio con Eldor Shomurodov, poi torna sotto per il rigore di Hakan Calhanoglu ma alla fine strappa il pareggio con la rete di Nicolas Viola (sulla quale però grava il forte dubbio di un tocco col braccio di Gianluca Lapadula non rilevato); Viola che nel finale causa almeno un altro paio di brividi a Yann Sommer. Alla fine, il Cagliari ha dimostrato di valere questo punto che vale platino per la corsa salvezza; per l'Inter salta il record di 103 punti e il piano dei due risultati su tre per festeggiare lunedì: servirà vincere il derby per poter alzare finalmente le braccia al cielo.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 2-2

MARCATORI: 12' Thuram (I), 64' Shomurodov (C), 74' Calhanoglu (I, rig.), 83' Viola (C)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni (86' 17 Buchanan); 36 Darmian (75' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (64' 16 Frattesi), 32 Dimarco (75' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 70 Sanchez (75' 8 Arnautovic).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI: 22 Scuffet; 17 Hatzidiakos (87' 23 Wieteska), 26 Mina, 33 Obert; 99 Di Pardo (78' 28 Zappa), 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 27 Augello; 21 Jankto (29' 16 Prati), 77 Luvumbo (78' 10 Viola); 61 Shomurodov (78' 9 Lapadula)

In panchina: 1 Radunovic, 18 Aresti, 4 Dossena, 34 Mutandwa, 37 Azzi, 70 Gaetano.



Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Fourneau. Assistenti: Palermo - Garzelli. Quarto uomo: Camplone. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Valeri.

Note

Spettatori: 72.559

Ammoniti: Prati (C), Mina (C)

Corner: 6-0

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischia Fourneau, rien ne va plus a San Siro! Un coriaceo Cagliari strappa un punto a San Siro e guasta leggermente la festa del popolo nerazzurro.

95' - Sommer salva il punto. Lapadula raccoglie un pallone lanciato lungo e trova Viola in area con un gran cross, il colpo di testa è bloccato dal portiere.

92' - Prova Buchanan che si intestardisce nel puntare due uomini e perde palla, ripartenza Cagliari.

90' - Bisseck guadagna metri e calcia dalla distanza, pallone alle stelle.

89' - Saranno cinque i minuti di recupero.

87' - Hatzidiakos si arrende ai crampi, dentro Wietezka.

86' - Nell'Inter tocca a Buchanan, che rileva Bastoni.

85' - Viola a un passo dal colpo grosso: ancora suggerimento di Lapadula e conclusione dalla distanza del neoentrato, palla fuori di poco.

84' - Gol convalidato, si riparte.

83' - Torna in parità la partita! Viola punisce una dormita della difesa approfittando del tocco di Lapadula che però sembra colpire col braccio e trafiggendo Sommer.

81' - Fourneau concede una rimessa all'Inter, Ranieri non è proprio convinto...

78' - Anche Ranieri opera tre cambi: Zappa rileva Di Pardo, Luvumbo lascia il campo a Viola e Lapadula entra per Shomurodov.

75' - Tre cambi nell'Inter: Dumfries per Darmian, Carlos Augusto per Dimarco e Arnautovic per Sanchez.

74' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! Scuffet ci arriva, ma deve inchinarsi anche lui al centrocampista nerazzurro

73' - Ammonito il capitano del Cagliari Mina.

72' - Calcio di rigore per l'Inter: tocco di mano di Mina sul colpo di testa di Frattesi, Fourneau indica il dischetto.

71' - Viene concesso un corner all'Inter, per la disperazione di Sulemana che reclamava, forse a ragione, l'ultimo tocco di Frattesi. Poi Fourneau va a redarguire Augello che allontana il pallone.

69' - Inter che ora prova a cingere d'assedio il Cagliari.

67' - Sanchez ha subito un'occasione per il 2-1. Cross di Dimarco sul quale il cileno arriva di testa mandando fuori di pochissimo.

64' - All'improvviso pareggia il Cagliari con Shomurodov! Tiro a incrocio forte e preciso su lancio lungo da sinistra e torre di Luvumbo. Sommer tocca ma non è sufficiente.

64' - Momento del primo cambio per l'Inter: dentro Frattesi per Mkhitaryan.

63' - Tiro di Sanchez, Scuffet para a terra.

62' - Prova Calhanoglu, la conclusione è insidiosa ma Scuffet è attento e manda in corner.

61' - Sanchez si ferma dopo una trattenuta del rude Mina, punizione per l'Inter. Forse Fourneau si sta dimostrando troppo clemente con il colombiano...

60' - Bravo Augello a proteggere un pallone destinato a finire in fallo di fondo, prendendo fallo da Bisseck.

56' - Lampo Cagliari: Obert raccoglie un rinvio di Bastoni, tiro però lento e impreciso controllato da Sommer.

55' - Giropalla continuo dell'Inter, che però fatica a trovare sbocchi. Poi Dimarco trova il cross per Sanchez, anticipato da Scuffet.

53' - Riscaldamento per i panchinari dell'Inter, accolti dai cori della Nord.

51' - Spallata vigorosa di Mina su Thuram, punizione per l'Inter.

49' - Velo di Thuram per Bastoni che però non colpisce bene la sfera.

48' - Grande volée dalla distanza di Dimarco, altrettanto pregevole la risposta di Scuffet.

47' - Azione che si sviluppa dal lato destro, cross di Calhanoglu che Sanchez corregge col petto per Darmian anticipato in corner.

----

21.51 - Il Cagliari batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.50 - Squadre che tornano in campo per la ripresa.

21.49 - Arriva il dato sugli spettatori: sono 72.559 i presenti questa sera.

21.42 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

----

47' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Cagliari grazie al gol di Thuram.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Altro cross di Augello, Dimarco anticipa Shomurodov mandando in fallo laterale.

41' - Grande intervento in scivolata di Sanchez che strappa palla a Luvumbo.

41' - Prati è il primo ammonito del match.

39' - Mkhitaryan lancia Dimarco che al momento del tiro si fa ipnotizzare da Scuffet, ma l'esterno era in fuorigioco.

38' - Da calcio di punizione di Augello nasce un flipper in area nerazzurra, con tiro di Shomurodov che si impenna dopo la respinta di Barella che agevola il controllo di Sommer.

37' - Mina stavolta atterra Thuram colpendolo al volto, poi va a sincerarsi delle sue condizioni dopo aver sorriso ironicamente.

36' - Prova l'allungo Barella per Sanchez, palla sulla quale arriva prima Scuffet. Ma che ripartenza dell'Inter.

35' - Sanchez ha delle storie tese con Yerry Mina, colpevole di uno strattone nei suoi confronti.

31' - Prati si inventa un gran lancio in avanti, Sommer esce e anticipa Sulemana.

29' - Dopo qualche minuto di attesa, arriva il cambio: fuori un incredulo Jankto, dentro Prati.

28' - Barella trova un gol fantastico con un pallonetto di testa, ma viene colto in posizione di fuorigioco.

27' - Shomurodov si fa trovare in area sul velo di Jankto, l'uzbeko calcia però malissimo e Sommer controlla.

26' - Prati si prepara a entrare, ad uscire sarà Jankto.

25' - Di Pardo si prodiga in un intervento in area su Bastoni, palla presa ma con qualche rischio.

24' - Ranieri vuole già cambiare qualcosa? Ha dato indicazioni a Prati di scaldarsi velocemente.

23' - Luvumbo è indemoniato e ci prova ancora, stavolta con una conclusione chirurgica di destro. Sommer controlla il pallone che finisce alto dopo aver preso una strana parabola.

22' - Thuram prova a ricambiare il favore a Sanchez, servendolo dopo una galoppata sulla destra. Il cileno trova però l'opposizione di un difensore.

20' - Fallo di Sulemana su Sanchez, il cileno da terra ha da ridire nei confronti di Fourneau.

17' - Ancora blitz di Luvumbo da destra, tiro bloccato da Sommer dopo deviazione di Acerbi. Palla persa banalmente a metà campo dall'Inter.

16' - Altra chance per il Cagliari dopo un rimpallo, la conclusione di Sulemana è troppo precipitosa e finisce alta.

IL GOL DI THURAM: Grande circolazione di palla in velocità dell'Inter, palla a Sanchez che prende il fondo poi mette in mezzo per Thuram che spezza l'incantesimo e piazza la palla alle spalle di Scuffet. Bellissimo l'abbraccio del francese nei confronti del cileno.

12' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMM!!!

11' - Occasione per Luvumbo. Fa tutto da solo l'angolano che punta Bastoni prima di provare un tiro a giro che finisce non distante dalla porta.

7' - Apertura panoramica di Acerbi per Sanchez, il cileno dopo un ottimo stop prova il cross lungo per Dimarco che calcia al volo mandando fuori.

5' - Barella! Su azione da calcio d'angolo, il capitano di oggi prova la botta dalla distanza con una grande conclusione trovando però pronto Scuffet.

5' - Sulemana devia il cross di Bastoni, primo corner per l'Inter.

4' - Darmian mette in mezzo per cercare Dimarco, piazzato nello spot di centravanti. La difesa del Cagliari spazza.

2' - Cross di Jankto per Shomurodov, Sommer controlla il pallone parando a terra.

2' - Shmourodov prova a partire dopo una palla persa, Barella interviene prontamente.

-----

20.47 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.46 - Minuto di raccoglimento in campo per ricordare le vittime della tragedia di Suviana.

20.45 - Anche Gianni Infantino presente a San Siro, il presidente FIFA a colloquio con Antonello.

20.44 - Barella, per il quale questa non è mai una gara banale, e Yerry Mina davanti a Fourneau per il sorteggio.

20.43 - Squadre che entrano in questo momento in campo per il prepartita.

20.41 - Alessandro Bastoni riceve in questo momento il premio come Player of the Month del mese di marzo della Serie A.

20.35 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti comincerà Inter-Cagliari.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!