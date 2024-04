Dopo il pari del Milan, l’Inter si avvicina ancora un po’ allo scudetto, risultato potenzialmente raggiungibile lunedì prossimo proprio nel derby di Milano. Contro i cugini, i nerazzurri potrebbero conquistare matematicamente i punti necessari a staccare il pass per il titolo di Campioni d’Italia, riprendendosi la rivincita di quel beffardo 2022. Ma prima il Cagliari di Claudio Ranieri, reduce da un buon periodo che ha permesso ai rossoblu di far capolino fuori dalla zona retrocessione e la fame di chi vuole tenersi stretta la massima competizione. Un accenno di salvezza che non lascia ancora tranquilli i rossoblu: a soli quattro punti dal Verona terzultimo e una matematica ancora non dalla loro parte, gli uomini di Sir Claudio si presentano al Meazza con ordine ma anche quel tantino di timore sufficiente a subire sin dalle prime battute.

Parte subito bene la squadra di casa: ordinata, attenta, paziente e sicura di sé. Atteggiamento sfrontato e al contempo prudente che viene immediatamente premiato dal Tikus, egregiamente servito dal Niño Maravilla che prima prende il fondo poi, serve un pallone perfetto per il piedone dell'ex Gladbach che non può che spingere in rete, spezzando un digiuno dal gol che si protraeva da febbraio, dal match contro la Salernitana. Gli ospiti tentano la reazione e impegnano qualche volta Sommer, senza impensierirlo mai davvero. Al contrario, è la compagine isolana a correre altri pericoli: alla mezz'ora arriverebbe anche il raddoppio con uno splendido lob di testa di Nicolò Barella però è in posizione di offside e a nulla serve la (non) esultanza dell'ex 18 del Casteddu: si torna sull'1-0.

Risultato che sta stretto agli uomini di Inzaghi, costantemente alla ricerca di un raddoppio che nei primi quarantasei minuti non arriva senza però seminare alcun accenno di ansia, questa sconosciuta dalle parti di San Siro, dove l'ora di festa è ormai praticamente scoccata.

