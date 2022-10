Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Il belga manca ormai da quasi due mesi: l'ultima partita risale infatti allo scorso 26 agosto a Roma contro la Lazio.

E oggi arrivano notizie confortanti da Appiano Gentile: Big Rom, come da programma, stamane è tornato ad allenarsi finalmente in gruppo, mettendo nel mirino la convocazione per la partita di sabato sera contro la Fiorentina. A riferirlo è SkySport.