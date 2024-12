Arriva la replica di Antonio Conte al presidente dell'Inter, Beppe Marotta, che ieri - parlando al Gran Galà del Calcio - ha indicato il Napoli come favorita nella corsa scudetto: "Ora c'è sta cosa di Marotta... (ride, ndr). Il direttore può dire quello che vuole; sicuramente, conoscendolo perché ho lavorato con lui, non penso che sarebbe molto contento, se l'Inter non vincesse lo scudetto - la premessa del tecnico azzurro -. Non considererebbe la stagione come buona, questo lo posso dire con certezza. Ognuno deve recitare la propria parte, magari qualcuno all’interno (del club, ndr) può averlo spinto a dire questa cosa. Stiamo parlando di una rosa che ha due squadre e trequarti, stiamo parlando del nulla cosmico. In più si stanno concentrando tanto su di noi, ma non vedono chi può essere veramente quella che può creargli fastidio. Sono parole che le porta via il vento, sono straconvinto che se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto, non sarebbe contento e tanti dovrebbero farsi delle domande. Ogni club, squadra, allenatore iniziano con degli obiettivi. Poi possiamo dichiarare ciò che vogliamo, ma poi ognuno sa a fine stagione se gli obiettivi sono stati raggiunti. Questo è il gioco dello scaricabarile, noi dobbiamo rispondere ad ambizioni e obiettivi del club e posti dal club. A me va benissimo tutto, è un giochino che fa sorridere e dà da parlare a voi (giornalisti, ndr). Alla fine, ognuno deve portare a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto, ecco perché dico che il direttore (Marotta, ndr) non sarebbe tranquillo e sereno, se l'Inter non dovesse vincere il campionato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!