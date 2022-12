Anche Repubblica oggi torna sul caso Juventus , con il club bianconero di nuovo invischiata in una faccenda che rischia di farla ripiombare nell'oblio come nel 2006. Secondo la Procura di Torino, la mente di tutto era il direttore sportivo Fabio Paratici , oggi al Tottenham.

Ecco altri stralci di intercettazioni pubblicati oggi sul giornale. "Al telefono il suo braccio destro, Federico Cherubini, si confida: «Con Fabio non si poteva ragionare — si sente in un'intercettazione —. Finché c’è stato, Marotta gli metteva un freno. Quando è andato via ha avuto carta libera». E ancora Cherubini a Bertola: «Fabio si poteva svegliare la mattina e firmare 20 milioni senza che nessuno gli dicesse niente. Io gliel’ho detto più volte: qui stiamo esagerando. Cioè è una modalità lecita ma hai spinto troppo. E lui rispondeva: a noi non importa. O fai 4 o fai 10, nessuno ti può dire nulla»".