Botta e risposta tra il ct del Camerun Rigobert Song e il portiere dell'Inter ed ex dei Leoni Indomabili Andre Onana? La cicatrice dell'esclusione dai Mondiali in Qatar è ancora viva sulla pelle del portiere nerazzurro, nonostante l'apertura del tecnico della Nazionale africana nel corso della conferenza stampa di presentazione della lista dei convocati per l'amichevole di San Diego contro il Messico: "Come continuo a ripetere, è lui che ha detto di non voler più giocare con il Camerun. Le porte sono sempre aperte. Ciò che non sapete è che ci sentiamo spesso al telefono, come un fratello maggiore col suo fratellino minore. Non ci sono problemi tra di noi. E lui sa bene cosa deve fare se vuole tornare in nazionale".

Parole alle quali Onana non ha replicato, che però su Instagram ha scritto un messaggio che suona come una risposta implicita alle dichiarazioni di Song: "Le cose si spaccano facilmente quando sono tenute assieme da bugie".

