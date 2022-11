Spazio anche ai temi legati alla Serie A nell'intervista esclusiva rilasciata da Hakan Calhanoglu ai colleghi turchi di TRT SPOR. Il focus, ovviamente, è andato inizialmente sugli obiettivi dell' Inter, attualmente lontana undici punti dalla vetta della classifica, ma ancora pienamente in corsa secondo il centrocampista: "Il Napoli sta andando molto bene e merita il primato, peraltro la prima partita dopo la sosta sarà contro di loro (il 4 gennaio a San Siro, ndr ). Ma noi non ci siamo ancora arresi".

I nerazzurri, che hanno chiuso la prima parte di stagione sbancando il Gewiss Stadium, sono reduci da sei vittorie nelle ultime sette partite in campionato, anche grazie all'apporto di Calha in cabina di regia al posto di Marcelo Brozovic: "In Italia sono migliorato in fase difensiva, mi piace dirigere il gioco. Prima venivo utilizzato come numero 10, ma ora sono contento di giocare in quella zona di campo".

Infine una battuta sul suo ex club, il Milan: "Ho molti amici in squadra, ma ovviamente la prospettiva dei tifosi è diversa".