Subito dopo la vittoria contro l'Islanda, Hakan Calhanoglu ha parlato ai media locali non solo dell'avventura in nazionale ma anche di quella con l'Inter. "Quando si tratta di me, ci sono sempre critiche, cerco di fare orecchie da mercante. Non per sembrare sfacciato, ma dopo 21 anni un giocatore turco è tornato di nuovo nella classifica del Pallone d'Oro, ne sono orgoglioso. Dopotutto servo il mio Paese nel miglior modo possibile"

"Ho ricevuto offerte nei mesi scorsi, ma avevo detto che sarei rimasto all'Inter e l'Inter comunque non mi lascerà andare - ha poi aggiunto riguardo a quanto accaduto in estate -. Quindi, come ho detto, non è una cosa in mio potere. Cercherò di giocare al livello più alto possibile. Per quel che riguarda la nazionale, voglio riuscire a giocare la 100esima partita con la Turchia. È sempre stato il mio obiettivo. Se il mio corpo lo vuole e lo fa, cercherò di continuare la mia vita calcistica il più a lungo possibile".