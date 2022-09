Intervenuto come di consueto nel corso di ‘Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi analizza così il ko rimediato oggi dall’Inter sul campo dell’Udinese e in generale le difficoltà accusate dai nerazzurri in questo avvio di stagione: “Io vorrei analizzare l’aspetto psicologico, perché siamo arrivati a queste difficoltà? Perché un giocatore come Brozovic è già squalificato dopo sette partite? Perché dopo 20 minuti hai già preso due gialli? Sono situazioni che si ripetono dalla prima giornata, tutti se la prendono con i difensori, ma andiamo a guardare la posizione dei centrocampisti sui gol presi. Barella sul 3-1 vede il giocatore e lo lascia andare, è l’atteggiamento il problema. L’Inter oggi ha subito dieci calci d’angolo, prima o poi un gol lo prendi. Ha preso nove gol nelle trasferte che ha giocato, lo scorso anno li aveva presi in un girone. Forse lo Scudetto perso gli è entrato nella testa o forse c’erano alcuni giocatori che volevano andare via. È proprio l’atteggiamento il problema. Nelle difficoltà se non hai entusiasmo fai fatica. L’Inter è quella dell’anno scorso con Lukaku, che però adesso non dai, e senza Perisic”.