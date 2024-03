"L’Inter da anni viaggia col pilota automatico, la dirigenza porta avanti il discorso sportivo con risultati importanti" ha premesso Marco Bellinazzo, noto giornalista del Sole 24 Ore esperto di finanza calcistica che, sulle frequenze di Radio Radio, torna a parlare della situazione economica dell'Inter.

"Dal punto di vista economico ha potuto beneficiare di provvedimenti presi nel corso della pandemia, come non dover affrontare i discorsi sulle perdite rimandati dal 2027. Per la proprietà abbiamo un problema che si chiama Oaktree, un problema che non pesa direttamente sulle spalle del club ma su una delle società che fa parte della catena di controllo dell’Inter rispetto al quale la scadenza è ravvicinata. I colloqui fra l’Inter ed Oaktree vanno avanti, non ci sono ancora decisioni sul rifinanziamento. Zhang e Suning, oltre al discorso Oaktree, stanno portando avanti trattative con altri fondi. Si respira anche un discreto ottimismo per guadagnare più tempo prima della scadenza con un interesse più alto. La proprietà non vuole perdere il club. In questo senso, l’assenza di Zhang dall’Italia si ritiene non rassicurante però in questo momento ci sono affari che lo tengono impegnato in Cina".

