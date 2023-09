Marko Arnautovic potrebbe non essere schierato tra gli undici titolari dell'Austria che stasera affronterà la Svezia a domicilio nella sesta gara del girone F di qualificazione a Euro 2024. Le speculazioni circa una sua esclusione dalla formazione che partirà dal via nella sfida della Friends Arena di Solna sono nate dopo le dichiarazioni del ct Ralf Rangnick: "So come la pensa, è uno di quegli attaccanti che preferisce giocare dall'inizio.

Ma finora all'Inter non è mai successo", le parole del tedesco a ORF. Prima di spiegare che Arna può fare la differenza anche come jolly: È un giocatore prezioso per noi".