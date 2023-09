In campo oggi per 70' e protagonista di una prestazione positiva, il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani ha parlato così nel postpartita di Albania-Polonia, con i padroni di casa vittoriosi per 2-0: "Conoscevamo l'importanza di questa partita e la forza dell'avversario. Loro hanno difeso bene nel primo tempo, siamo stati bravi a segnare con quel super gol di San. Nella ripresa ci hanno messi un po' in difficoltà, ma abbiamo reagito bene".

Parole importanti anche per il ct Sylvinho: "Con lui siamo diventati un gruppo compatto, passiamo tanto tempo insieme e ci sentiamo spesso anche fuori dal campo. Ha lavorato tanto per rinforzare questo gruppo, di questo siamo molto contenti. Stasera siamo stati squadra dal primo all'ultimo minuto".