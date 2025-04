C'è anche il nome di Jhon Lucumí nella shot list dell'Inter per la difesa del futuro. Sul possente centrale difensivo del Bologna, però, è forte anche l'interesse di altri top club europei, come ammesso a TMW da Simone Rondanini, procuratore dell'agenzia Wasserman che cura anche gli interessi del colombiano: "Ha un contratto in vigore con il Bologna - precisa in un passaggio dell'intervista -. Il Mondiale è ancora lontano all’orizzonte e la cosa più importante adesso è raggiungere gli obiettivi che hanno davanti e sognare quella finale di Coppa. Poi si vedrà cosa succederà. Ci sono club importanti in Europa che lo seguono da tempo, ma lui è concentrato sul vincere quel titolo con il Bologna".

Si parla molto in Spagna di un interessamento dell’Atletico Madrid. Può essere una possibilità qualora dovesse lasciare il Bologna?

"Non sarebbe il primo colombiano a giocare lì e hanno fatto molto bene. Sono sicuro che, per il suo livello, potrebbe imporsi in una squadra di quel calibro. In Champions League ha ottenuto numeri importanti, paragonabili a quelli dei migliori difensori della competizione, che è il palcoscenico dove giocano i più grandi. La cosa più importante per lui adesso è restare concentrato su questo finale di stagione: stanno arrivando partite fondamentali e vedremo il suo miglior livello".

