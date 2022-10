Il centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha parlato del magico momento partenopeo: "Siamo un’ottima squadra. C’è tutto per fare bene, lo stiamo dimostrando ma stiamo solo all’inizio. Sono sicuro che la squadra farà tutto il possibile per trasformare i sogni in realtà. Stiamo lavorando per lo scudetto. È il sogno è di tutta la gente che tifa Napoli che la S di Spalletti sia quella dei sogni”.