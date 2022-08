Un ottimo primo tempo non basta alla Juventus per riuscire a superare la Roma, che torna a casa dall'Allianz Stadium con un punto molto pesante. I bianconeri spaccano la gara dopo nemmeno due minuti con una pennellata di Dusan Vlahovic su calcio di punizione. Il raddoppio di Manuel Locatelli viene vanificato da un tocco di mano dello stesso Vlahovic, poi però i bianconeri si fanno sorprendere dal colpo fulminante di Tammy Abraham che va di testa sul cross in rovesciata di Paulo Dybala . Risultato deludente per la squadra di Massimiliano Allegri che rimane staccata di un punto dall'Inter.

Il Torino rende amaro il ritorno della Cremonese tra le mura amiche del Giovanni Zini: i granata vincono la loro seconda gara esterna in questo campionato, come avvenuto a Monza ancora a spese di una neopromossa che rimane ancorata a zero punti in attesa di sfidare l'Inter martedì a San Siro. Vantaggio degli uomini di Ivan Juric frutto di un'autorete di Matteo Bianchetti che si trascina un porta un pallone appena corretto da Nikola Vlasic, il raddoppio porta la firma di Nemanja Radonjic bravo a ribadire da pochi passi su assist di Mergim Vojvoda. La Cremonese torna in partita all'80esimo con un splendido piattone volante di Leonardo Sernicola, ma non basta per evitare il terzo ko in tre partite. I granata sono invece in vetta alla classifica insieme alla Lazio a quota 7 punti.