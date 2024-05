Intercettato da Sky Sport fuori dal box Ferrari di Charles Leclerc, poco prima dell'avvio del Gran Premio di Monaco di Forumla Uno, Dusan Vlahovic ha fatto una 'deviazione' anche sul calcio, parlando così della stagione della Juventus: "Il premio di miglior attaccante della Serie A è una cosa veramente importante per me, ringrazio chi mi ha premiato, è un grandissimo piacere - le parole dell'attaccante serbo -. Lavoriamo per questo, sono molto contento. L'anno prossimo dovrò fare meglio, so cosa la gente si aspetta. Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, abbiamo ottenuto quello che volevamo ottenere in questa stagione. Ma la Juve chiede di più, quindi daremo tutto per prendere quello che si spetta".