Dopo tre sconfitte consecutive, si sblocca seppur parzialmente la Sampdoria di Marco Giampaolo, che a Verona non va oltre l'1-1 contro l'Hellas di Igor Tudor e fa un piccolo passo in avanti nella corsa per la salvezza nonostante una discreta prova complessiva. I blucerchiati passano in vantaggio con Francesco Caputo bravo a ribadire in rete dopo un calcio di rigore neutralizzato da Lorenzo Montipò poco prima della fine del primo tempo; gli scaligeri riescono a pareggiare al 78esimo con il gol dell'ex Gianluca Caprari. Samp che ora passa a quota 30 punti aspettando il derby contro il Genoa che sarà cruciale, Verona che sale a quota 49.