Prima la sfida con l'Empoli, per quella contro l'Inter: sono questi i primi due appuntamenti del Venezia nel 2025. Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco fa il punto sull'infermeria dei lagunari alla vigilia del match contro i toscani: "Ieri Crnigoj ha avuto qualche problemino: mancheranno lui, Doumbia e Duncan sicuramente. Da valutare Zampano dopo una botta presa a Napoli. Per il resto abbiamo recuperato tutti tranne Sagrado. Pohjanpalo fuori a Napoli? Era per un motivo tattico, Pohjanpalo non è bravissimo in contropiede e viene esaltato soprattutto quando riusciamo ad arrivare di più in area avversaria. Poi sto vedendo in crescita Yeboah, si sta allenando con più continuità, quando era arrivato aveva saltato spesso allenamenti per le chiamate in Nazionale. Probabilmente domani giocherà Pohjanpalo".