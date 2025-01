Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma, l'allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco è tornato sul ko incassato con l'Inter nel 20esimo turno di Serie A EniLive. "Contro l'Inter abbiamo subito sì qualcosa, ma creando anche alcune situazioni da gol facendo una buona gara. Ma è il passato", ha detto il tecnico dei lagunari.

Su Condé che impressione si è fatto?

"Deve acquisire condizione, ritmo, intensità. Deve alzare intensità nella gara e nell'allenamento, ovvio che non è ancora prontissimo per partire dall'inizio, ma ci può dare una mano a partita in corso come contro l'Inter".