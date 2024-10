Quarto punto nelle ultime due partite per il Venezia, che stasera ha festeggiato il ritorno alla vittoria grazie al 3-2 con cui ha ribaltato l'Udinese, inizialmente avanti di due gol. Una rimonta resa possibile anche da una giocata di Gaetano Oristanio, che ha obbligato Isaak Touré al fallo da espulsione: "Io lo avevo seguito a Cagliari, quello che si è sempre visto è il suo talento - ha detto Eusebio Di Francesco parlando dell'ex canterano dell'Inter -. Lui è un grande lavoratore, sta crescendo e deve continuare a farlo. Ha talento, va conservato e portato nella direzione giusta, ha grande valore, ho dovuto modificarne un po' i pensieri, perché nel calcio esistono le due fasi. Gaetano sta migliorando soprattutto nella continuità durante la gara, per me ha potenzialità".

A proposito di ragazzi del vivaio nerazzurro, DiFra ha pure parlato di Filip Stankovic: "Impreciso nella prima mezzora? Magari non è stato nemmeno aiutato dagli altri. Abbiamo preso gol su rinvio e sulla ribattuta. Tutte le palle perse centralmente sono attacchi alla porta, per quello gli ho chiesto di cambiare l'indirizzo dei palloni che giocava".