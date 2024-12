Finisce in parità il match tra Udinese e Torino al Bluenergy Stadium, dove la squadra di casa passa in doppio vantaggio con Toure e Lucca, salvo poi farsi riacciuffare dalla doppietta messa a segno dalla squadra ospite, firmata da Adams e Ricci. Bianconeri noni in classifica con 24 punti, granata posizionati ad un gradino inferiore della classifica a -4 dai friulani a +1 dalla Roma, in attesa della gara di questa sera. Esordio stagionale in campionato per l'ex Inter, Alexis Sanchez, entrato all'80esimo al posto di Thauvin.