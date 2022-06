E' finita dopo appena una stagione, culminata con la preziosa permanenza in Serie A, l'esperienza di Thiago Motta con lo Spezia. Il tecnico italo-brasiliano, come comunicato ufficialmente dal club ligure, ha trovato un accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto, al pari dei suoi collaboratori. "A tutti loro va il ringraziamento del club per i risultati raggiunti", si legge nella nota stringata dei bianconeri.