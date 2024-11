E' durata meno di un mese l'esperienza alla Roma di Ivan Juric, esonerato pochi minuti dopo la sconfitta contro il Bologna, fatale per la sua posizione già traballante sulla panchina giallorossa. "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane - recita la nota ufficiale pubblicata dal club giallorosso alle 17.27 - . Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni".