Andrea Ranocchia è il primo acquisto del mercato estvo 2022 del Monza in vista della prima, storica partecipazione in Serie A. Dopo le visite mediche svolte in mattinata, nel pomerggio l'ex Inter ha apposto la firma sul contratto che lo legherà al club di Silvio Berlusconi fino al 30 giugno 2024. "Primo colpo dell’estate del Monza neopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea Ranocchia, che dal 1° luglio sarà un calciatore biancorosso - si legge nel comunicato ufficiale sul sito del club brianzolo -. Ranocchia arriva ora al Monza neopromosso in Serie A, dove porta esperienza, personalità e mentalità vincente. Benvenuto Andrea!".