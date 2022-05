Primo acquisto ufficiale sul mercato del Napoli di Luciano Spalletti: il club azzurro ha annunciato l'arrivo di Mathias Olivera dal Getafe. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Mathias Olivera dal Getafe a titolo definitivo - si legge nella nota ufficiale -.Mathias Olivera è nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997. Cresciuto nel Settore Giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, viene acquistato dal Getafe nel 2017. Nell'estate del 2018 viene ceduto in prestito all'Albacete dove gioca un anno in Seconda Divisione. A gennaio del 2019 torna al Getafe e nella Liga spagnola gioca per 5 stagioni collezionando 119 presenze e 2 reti".