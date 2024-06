Fine dell'avventura al Torino per Ivan Juric. In attesa dell'ufficialità del matrimonio con Paolo Vanoli, il club granata rende nota la separazione con l'ex Inter con un saluto sui social: "Il Torino Football Club ringrazia Ivan Juric e i suoi collaboratori per il lavoro svolto insieme in questi tre anni e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera", recita il post su Instagram.