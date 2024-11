Il Genoa ha comunicato l'ufficialità dell'arrivo di Patrick Vieira, che sostituirà Alberto Gilardino alla guida del club rossoblu. Nel comunicato diramato questa mattina, il Grifone spiega che il francese, ex centrocampista di Milan, Inter e Juventus, ha firmato fino al 2026 con opzione per un'altra stagione. Il suo ingaggio, secondo Sport Mediaset, sarà di circa un milione l'anno. Vieira dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan.

Il tifo rossoblu ha però reagito male alla decisione di allontanare il tecnico di Biella: in mattinata, i sostenitori hanno esposto al centro sportivo Signorini hanno esposto uno striscione contro la proprietà: "Vergogna 777 out". In tarda serata di ieri, invece, è apparso in Piazza De Ferrari, nel cuore della città, un altro drappo contro l'ad Andres Blazquez: "Game Over".