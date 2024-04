La Lazio perderà un altro pezzo importante della sua rosa a fine stagione. Dopo Luis Alberto, che al termine della gara contro la Salernitana ha annunciato di voler rinunciare ai 4 anni di contratto che lo legano al club capitolino, in serata è arrivata anche la notizia dell'addio di Felipe Anderson. "Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione - ha scritto il brasiliano su Instagram -. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto!".

La strada che imboccherà l'ex West Ham sarà quella che lo riportare in patria, al Palmeiras, club col quale ha firmato un pre-contratto che sarà valido dal 1° luglio prossimo fino al 31 dicembre 2027.