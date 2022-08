Mikkel Damsgaard dice addio alla Serie A dopo appena due stagioni, salutando la Samp per trasferirsi a titolo definitivo al Brentford . Il fantasista danese, comunica il club inglese, ha firmato un contratto quinquennale e si unirà a breve al gruppo per preparare la gara contro il Manchester United di sabato 13 agosto.

"Mikkel è, secondo me, un altro classico acquisto del Brentford - ha commentato Thomas Frank, manager delle Bees, dopo l'annuncio ufficiale -. È un giovane giocatore con un grande potenziale per crescere ulteriormente. Sappiamo che possiamo aiutare Mikkel a raggiungere il suo livello più alto, qui abbiamo lo staff che ha esperienza nel farlo e non vediamo l'ora di lavorare con lui. Mikkel è un giocatore che ha mostrato le sue doti all'FC Nordsjælland e alla Sampdoria, oltre che agli Europei la scorsa estate, quando ha disputato un fantastico torneo per la Danimarca. L'anno scorso è stato sfortunato con gli infortuni, ma abbiamo già visto che è un giocatore estremamente abile, che sa correre con la palla e muoverla bene. È consapevole dello spazio intorno a lui e gioca nel mezzo giro. Vuole anche giocare in avanti e può farlo sia passando che dribblando. Creerà occasioni per noi ed è fantastico nell'uscire dalle aree strette con la palla, ne trarremo vantaggio".