Finisce l'avventura di Gabriele Cioffi alla guida dell'Udinese che ieri conclude la stagione con un rotondo 0-4 in casa della Salernitana. A rendere nota la decisione è lo stesso club friulano che tramite un Tweet "comunica che Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza. La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre".