L'Atalanta rinforza la batteria degli esterni a tutta fascia a disposizione di Gian Piero Gasperini grazie all'acquisto a titolo definitivo dal Torino di Raoul Bellanova. Si tratta di un ritorno a Bergamo per l'ex laterale dell'Inter, che diventa per la seconda volta un giocatore della Dea per una cifra attorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi.

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso bentornato a Raoul, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra", il messaggio della proprietà in calce all'annuncio ufficiale.