Arriva il primo, storico punto per il Monza in Serie A: il Lecce risponde al gol di Stefano Sensi con il gol di Joao Gonzalez, ma nel finale di partita sbatte contro Michele Di Gregorio che con un volo d'angelo nega la doppietta al catalano. Il Bologna accoglie il suo nuovo allenatore Thiago Motta con un successo in rimonta su una Fiorentina sempre più in crisi d'identità: all'iniziale vantaggio di Lucas Martinez Quarta rispondono Musa Barrow e Marko Arnautovic.