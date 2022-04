Si ferma Beto. L'infortunio rimediato nella gara contro il Venezia non è gravissimo, ma neppure acqua fresca. Secondo quanto riferito da TuttoUdinese.it, per l'attaccante bianconero si tratta di una lesione al flessore della gamba destra, con conseguente stop di almeno due settimane. In questo modo, Beto salterà le sfide con Empoli, Salernitana e Bologna. Difficile rivederlo in campo con la Fiorentina, mentre appare più probabile un suo recupero per la partita contro l'Inter in programma il prossimo 1° maggio.