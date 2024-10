Thauvin non è ancora pronto, mentre Sanchez si avvicina al rientro in campo. Sono queste due delle notizia di spicco che Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, dà in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Milano contro il Milan: "Lovric e Payero sono recuperati in pieno. Thauvin ha ancora a che fare con questo problemino che ha avuto in seguito alla partita con l'Inter - ricorda -. Un infortunio leggero alle costole, però gli fa ancora un po' male, quindi non può ancora allenarsi con il gruppo. Si sta allenando tra palestra e fisioterapia, però non può ancora essere in gruppo, non so se settimana prossima riuscirà a rientrare, lui vorrebbe tornare subito ma come detto ha ancora dolore, perciò attualmente Thauvin non può mettersi ancora gli scarpini per giocare .Kristensen settimana prossima potrà tornare in gruppo ed è una bella notizia, anche Sanchez è ormai sulla buona strada. Purtroppo Atta ha avuto un problema muscolare, non sappiamo se potrà esserci domani".