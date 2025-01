Il prossimo impegno dell'Udinese sarà contro l'Hellas Verona. Un avversario che Kosta Runjaic non sottovaluta minimamente: "Conosciamo i numeri del Verona, è la squadra che ha subito più gol ma ne ha subiti molti con Atalanta e Inter - ricorda il tecnico dei friuliani -. Non è prevedibile, ha cambiato spesso uomini e moduli, sappiamo solo una cosa, l'avversario metterà tanta energia e noi nei duelli dovremo essere sul pezzo. A volte non bisogna riflettere troppo, sappiamo molto bene la situazione dell'avversario ma anche la nostra, ogni punto per noi è importante. Tre punti ci farebbero fare un bel salto. Queste però sono parole, poi c'è da dimostrarlo sul campo".