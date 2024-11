L'Udinese vuole provare a dimenticare il ko contro il Venezia già nella sfida di domani con la Juventus. Lo assicura in conferenza stampa Kosta Runjaic, tecnico dei friulani, ricordando che i bianconeri hanno comunque registrato buone prestazioni contro le big: "Si tratta di una partita difficile contro una squadra di assoluto valore, ma contro Inter e Milan abbiamo dimostrato di poter affrontare bene anche le squadre di calibro importante. Ora c'è da dimostrare che possiamo fare anche punti. Vlahovic in panchina? La Juventus ha più di dieci giocatori di valore in rosa e questo è un vantaggio per l'allenatore, quando c'è un assente ci sono altri ragazzi pronti a dimostrare qualcosa. Noi ci concentriamo su noi stessi per preparare la partita di domani e giocarla come vogliamo, è possibile contro una squadra come la Juventus riuscire ad ottenere dei punti".

Poi un aggiornamento dall'infermeria, con l'ex nerazzurro Alexis Sanchez ancora fermo ai box: "Ekkelenkamp domani ci sarà. A parte Sanchez tutti torneranno settimana prossima. Thauvin Non ha ancora fatto molti allenamenti, non vede l'ora di giocare dal primo minuto e non abbiamo tanti giocatori di questo calibro e di questa esperienza in rosa. Thauvin è contento di essere di nuovo a disposizione, sta migliorando, il colpo al costato è stato brutto, affinchè il dolore sparisca serve ancora un po' di tempo".