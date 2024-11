I tifosi dell'Udinese devono preoccuparsi per qualche possibile movimento a gennaio in uscita? A rispondere alla domanda dei colleghi di TV12 ci pensa Gianluca Nani. Il Group Technical Director dei friulani esclude partenze importanti in inverno, inclusa quella di Jaka Bijol (accostato anche all'Inter): "Preoccuparsi direi proprio di no, la famiglia Pozzo ha dimostrato negli anni di saper rimpiazzare degnamente anche eventuali partenze - riporta TMW -. Il progetto per gennaio è di non far partire i giocatori più richiesti e con più mercato, vogliamo dare spazio a ragazzi chiusi dalla rosa ampia, ma sempre nell'ottica di tornare poi da noi. Muovendo qualche giocatore fuori per mandarlo a giocare vogliamo dare maggiore spazio a coloro che restano. Non vogliamo intervenire in nessun ruolo a meno di cambiamenti improvvisi, l'idea è di un mercato tranquillo e di preparare il mercato di giugno".

Poi un commento sul recupero di Alexis Sanchez dall'infortunio: "Ritorno a gennaio 2025? Se siamo fortunati magari anche qualche giorno prima, Sanchez sta finendo il percorso, diventa ora una questione di preparazione fisica, ha saltato la preparazione, sono sei mesi che non gioca. Ora deve rimettersi in forma. Non lo vedo lontanissimo".