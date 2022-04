Vittoria di prestigio al Franchi per l'Udinese, capace di travolgere la Fiorentina 4-0 nel recupero della prima giornata di ritorno di Serie A. I friulani mettono subito le cose in chiaro con Pablo Marí, che sblocca il risultato al 12' segnando il suo primo gol italiano. Il raddoppio arriva al 36', a sublimazione di un contropiede da manuale condotto da Destiny Udogie e poi finalizzato da Gerard Deulofeu, bravo a spingere il pallone in porta con un tap-in dopo la parata di Pietro Terracciano. Nel secondo tempo, gli ospiti, forti del doppio vantaggio, si difendono con ordine, respingendo l'assedio sterile dei gigliati, senza rinunciare a offendere in ripartenza fino a chiudere il discorso nel recupero grazie all'uno-due letale firmato Walace-Udogie. Pomeriggio perfetto per Gabiele Cioffi, che porta a casa tre punti preziosi prima della gara con l'Inter, avversario contro il quale dovrà fare a meno di Makengo, squalificato.