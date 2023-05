Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, conferma l'aria di rottura con Rodrigo Becao, difensore accostato tra le altre anche all'Inter. Intervistato da TV12, il dirigente ha fatto sapere che le parti non si sono ancora incontrate per parlare del rinnovo: "Ci ha sorpreso molto il fatto che non si sia ancora seduto a parlare con noi per il rinnovo: sono diverse settimane che proviamo il dialogo - ha spiegato Marino -. Nel gioco delle parti e nel rispetto reciproco stiamo studiando la maniera giusta per riprendere questo dialogo; altrimenti dovremo pensare ad una cessione molto dolorosa, essendo a scadenza contrattuale, con una cifra consona al suo valore".