Tornato finalmente in campo lo scorso weekend nel match contro l'Atalanta, il centrocampista del Sassuolo, Hamed Junior Traorè ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta di Modena, dove è tornato anche sulla gara dei neroverdi contro l'Inter. "Veniamo da due partite buone contro Inter e Atalanta, ci è mancato qualcosa ma ci stiamo lavorando. Con l'Hellas sarà una partita simile a quella contro la Dea, dovremo mettere in campo ciò che ci è mancato nella scorsa gara. Il Sassuolo è una squadra che sta crescendo, che migliora di partita in partita. Io la squadra la vedo bene, dobbiamo solo lavorare e dare il massimo".