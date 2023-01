La 20esima giornata della Serie A si è chiusa con il Monday Night tra Udinese e Verona. 1-1 il risultato finale che alla fine non accontenta nessuno. Non accontenta i friulani che vincendo potevano consolidare il loro settimo posto e non accontenta soprattutto gli scaligeri, che restano terzultimi in classifica a -5 dalla salvezza. Ospiti in vantaggio alla Dacia Arena con un autogol di Becao, mentre al 21 è Samardzic a realizzare la rete del pareggio.