Battesimo di fuoco per Paolo Vanoli, chiamato ad esordire in Serie A a San Siro contro il Milan. "Sono tutte importanti, loro sono costruiti per lottare per lo scudetto - dice il tecnico del Torino nella conferenza stampa della vigilia -. Li ho visti al Berlusconi, servirà massima attenzione. Io voglio la prestazione, così da mettere un mattoncino al nostro percorso".

Ma che squadra si aspetta Vanoli nella trasferta di Milano? "Non metto pressione al mio Toro, ma voglio vedere il mattoncino della crescita. Affrontiamo una grande squadra, che ti impegnerà anche per valori e sacrifici. Se pensiamo di andare a San Siro e fare grande calcio per 90 minuti, è solo un sogno. Dobbiamo capire che ci saranno più partite e più momenti, dovremo gestirli con umiltà".