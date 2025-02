Dopo aver precisato di non essere per nulla deluso dal mercato condotto a gennaio dal Torino, a dispetto di quanto letto sui giornali, Paolo Vanoli ha passato in rassegna i nuovi arrivati in casa granata, ricordando di aver conosciuto due di questi nella sua esperienza da collaboratore di Antonio Conte all'Inter: "Biraghi è stato con me a Milano e ha fatto finali europee. Casadei ha prospettive importanti, l'ho conosciuto in Primavera all'Inter e l'ho trovato maturato. Elmas ha vinto un campionato, e poi c'è la sorpresa Salama", le sue parole.